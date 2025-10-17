De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha ejecutado solo el 32% de su presupuesto. No obstante, desde la comuna trujillana han anunciado que el compromiso es cerrar el año ejecutando el 80 % de su presupuesto destinado para obras.

Según las autoridades locales, este esfuerzo responde a la necesidad de reactivar la economía local y atender demandas urgentes en infraestructura, transporte y servicios básicos. Sin embargo, este ambicioso anuncio ha generado dudas entre especialistas y ciudadanos respecto a su viabilidad, considerando los antecedentes de baja ejecución presupuestal en años anteriores.

“Prácticamente estamos a dos meses para cerrar el año fiscal y es difícil que se pueda alcanzar el 80%”, sostuvo.

El especialista en gestión pública, José Miranda Prado, calificó esta meta como “utópica” a estas alturas del año, señalando que “es una deficiencia y hay que estar atentos para ver si lo que están pagando a fin de año es factible con el avance físico y no hacer solo un registro por pagos”, añadió.