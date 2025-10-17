José Miranda aseguró que en dos meses para cerrar el año no se podrá ejecutar lo que no se hizo en 10 meses. Pidió vigilar el uso correcto de los recursos públicos.
José Miranda aseguró que en dos meses para cerrar el año no se podrá ejecutar lo que no se hizo en 10 meses. Pidió vigilar el uso correcto de los recursos públicos.

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha ejecutado solo el 32% de su presupuesto. No obstante, desde la comuna trujillana han anunciado que el compromiso es cerrar el año ejecutando el 80 % de su presupuesto destinado para obras.

Según las autoridades locales, este esfuerzo responde a la necesidad de reactivar la economía local y atender demandas urgentes en infraestructura, transporte y servicios básicos. Sin embargo, este ambicioso anuncio ha generado dudas entre especialistas y ciudadanos respecto a su viabilidad, considerando los antecedentes de baja ejecución presupuestal en años anteriores.

“Prácticamente estamos a dos meses para cerrar el año fiscal y es difícil que se pueda alcanzar el 80%”, sostuvo.

El especialista en gestión pública, José Miranda Prado, calificó esta meta como “utópica” a estas alturas del año, señalando que “es una deficiencia y hay que estar atentos para ver si lo que están pagando a fin de año es factible con el avance físico y no hacer solo un registro por pagos”, añadió.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS