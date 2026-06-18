El evento es organizado por la Fundación ELIC (Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños) en el teatrín de la DDC-LL.
El evento es organizado por la Fundación ELIC (Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños) en el teatrín de la DDC-LL.

será escenario del 8º Encuentro de Niños y Jóvenes Pianistas para el Talento y la Paz. El evento se realizará este sábado, de 6 a 8 p.m., en el Teatrín Virgilio Rodríguez Nache, ubicado en la sede principal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), cuadra cinco del jirón Independencia de esta ciudad.

Arriba el telón

El certamen cultural, organizado por la Fundación ELIC (Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños) rinde homenaje a uno de sus fundadores, David Juan Ferriz Olivares (1921-1992), pianista, compositor sinfónico y escritor mexicano, por el 105 aniversario de su natalicio.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de un recorrido por diversos periodos y estilos musicales, con interpretaciones de piezas clásicas, contemporáneas, latinoamericanas y peruanas que ponen de relieve la riqueza del repertorio pianístico.

“Desde 2018, los Encuentros de Niños y Jóvenes Pianistas para el Talento y la Paz se han consolidado como espacios de formación y difusión artística para las nuevas generaciones en nuestra ciudad, pues les ha permitido fortalecer su sensibilidad y capacidad expresiva a través de la música”, resaltó la organización.

La Fundación ELIC es una institución internacional sin fines de lucro con presencia en diversos países de América, Europa y Oceanía. Trabaja por la formación del talento en la niñez mediante actividades orientadas a su desarrollo integral, las mismas que fomentan la creatividad, el pensamiento científico y el compromiso con la sociedad.

Su origen y sus primeras actividades datan de 1977, de acuerdo con su página web.

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