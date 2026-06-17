La región La Libertad continúa consolidándose como un referente en la descentralización de la educación inclusiva. Con la reciente creación del Programa de Intervención Temprana (PRITE) de Virú, la región suma su tercer servicio de este tipo, el cual se añade a los que ya operan con éxito en las provincias de Trujillo y Chepén.

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Este nuevo servicio beneficiará directamente a 50 niñas y niños menores de cinco años con discapacidad o en riesgo de adquirirla. De esta manera, La Libertad incrementa su cobertura regional, permitiendo que más familias accedan a una atención especializada y oportuna para potenciar el desarrollo integral de sus hijos desde la primera infancia.

El PRITE Virú funcionará en las instalaciones del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Divino Tesoro, ubicado en el distrito de Chao, desde donde se brindará atención interdisciplinaria y acompañamiento especializado a los niños y sus familias, fortaleciendo sus capacidades y favoreciendo su inclusión educativa y social.Los PRITE desempeñan un rol estratégico en el sistema educativo no escolarizado, al brindar una respuesta oportuna a las necesidades de aprendizaje y desarrollo de los infantes.

La intervención en los primeros años de vida es determinante: permite atenuar los efectos de una discapacidad, prevenir secuelas mayores en condiciones de riesgo y ofrecer un soporte integral a las familias, transformando su calidad de vida.

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez Román, subrayó el impacto social de esta expansión hacia las provincias de la región:“Con la creación del PRITE Virú estamos dando un paso firme hacia una educación auténticamente inclusiva y equitativa. La atención temprana no es un privilegio, es un derecho fundamental que permite derribar barreras, potenciar capacidades y abrir un horizonte de oportunidades para nuestras niñas y niños desde sus primeros años de vida”.

La apertura de este nuevo espacio en Virú pone en relieve una necesidad crítica en el panorama educativo peruano. Actualmente, de las 230 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) que existen en el Perú, 151 aún carecen de este servicio especializado.Esta alarmante brecha estructural priva a miles de niños de un soporte oportuno durante la etapa más crítica del desarrollo cerebral.

La ausencia de programas de intervención temprana no solo frena la posibilidad de mitigar la severidad de una condición, sino que agudiza la exclusión y ensancha las brechas de acceso a una educación de calidad en el país.Ante esta realidad, el Gobierno Regional La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación, reafirma su compromiso de seguir liderando iniciativas que amplíen la cobertura de los servicios de Educación Básica Especial (EBE), asegurando que la inclusión comience desde la cuna y garantizando que ningún niño se quede atrás.