Cuando se dirigía a cerrar el trató para vender de forma ilegal una pistola, la Policía detuvo a Jefferson Flores Arroyo (20), “El Mono”.

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El facineroso se desplazaba en una motocicleta cuando los agentes del orden lo intervinieron.

Al ser interrogado aceptó que se dirigía a finiquitar la venta de un arma de fuego.

“Mono” condujo a los detectives hasta su vivienda en el distrito de Alto Trujillo y entregó el arma de fuego (una pistola Glock 17 calibre 9 mm con 9 municiones listas para usar).

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y es investigado por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de armas y delitos contra la seguridad pública.