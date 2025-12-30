A dos incrementaron las víctimas mortales del choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrido la tarde del lunes en el sector Mariposa Leyva, en el distrito de Chocope, provincia de Ascope.

Los fallecidos fueron identificados como Alexia Kasandra Ramirez Cruz (20 años) y Luis Stefano Crisólogo Gallardo (19 años). la joven murió en la carretera, mientras que su amigo pereció minutos después en el Hospital de Casa Grande.

La pareja iba en una motocicleta que impactó frontalmente contra una camioneta. El choque originó que ambos jóvenes salgan disparados y caigan a unos cinco metros del accidente. Según testigos, ninguno de los dos accidentados habría llevado casco.

La Policía informó que las víctimas mortales venían de Casa Grande y tenían como destino el sector conocido como Molino Cajanleque. La camioneta con la que impactaron, en tanto, venía de Lima y tenía como destino Trujillo.

Agentes a cargo de las investigaciones llevaron al conductor del vehículo particular hasta la comisaría local para que rinda su manifestación.