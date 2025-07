El paro que acatan mineros informales con bloqueo de carreteras y al que se ha plegado la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Pataz, en la región La Libertad, está generando pérdidas económicas por S/ 35 millones al día precisó ayer el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites.

VER MÁS: La Libertad: Ronderos bloquearán los ingresos y salidas a Pataz

“Este paro afecta el comercio, el transporte, los productos perecibles y en algún momento va a rebotar en la ciudad. Es decir, van a aumentar los precios y va a bajar el poder adquisitivo. Esto último es malo en una sociedad en la que el 30% son pobres y el 60% son vulnerables, ya que al subir el precio de los alimentos termina afectando más a los que menos tienen, pues el 56% de sus ingresos lo destinan a la canasta familiar”, explicó el especialista.

INTERVENCIÓN

Francisco Huerta señaló que el Estado debe atender con urgencia este problema y hacer cumplir la ley. “No podemos violentar la ley por cada cosa que no nos gusta. O sea, parar y exigir que venga la presidenta del país o los ministros no debe suceder; pero acá parece que eso se está normalizando, porque tenemos una institucionalidad débil y Gobierno que no es firme. Tienen que sacarlos de allí (carreteras) y buscar un espacio diferente donde sentarse a negociar”, agregó.

LEER AQUÍ: La Libertad: Advierten que no deben subir sueldo a procurador

FIRMES

Los mineros informales y los ronderos de Pataz han advertido que cerrarán los accesos a esa jurisdicción andina en rechazo al Decreto Supremo N° 012-2025-EM, que dispone el cierre definitivo del Registro Integral de Minería Informal (Reinfo) en diciembre de 2025.

Correo se contactó con Santos Quispe Alvarado, presidente de la Central de Rondas Campesinas de la provincia de Pataz y con respecto a los bloqueos en la carretera, aseguró que se ha acordado tener consideraciones con la población.

“Se ha tomado la decisión de permitir el acceso de forma restringida (por horarios) de vehículos que transporten pasajeros y productos de pan llevar. De la misma manera ambulancias y vehículos de actividades esenciales. No obstante, se impedirá el paso a camiones que transporten mineral, combustible e insumos para la minería”, enfatizó.

Al cierre de esta nota, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que la vía Shorey Alto, en Santiago de Chuco, permanecía bloqueada. Lo mismo sucedía en Pampa la Julia.

En tanto, la carretera de Corrales a Aricapampa, en Sánchez Carrión, está obstaculizada por más de 300 personas.

Santos Quispe aseguró que el acceso a Pataz se cerrará desde hoy. No obstante, insistió en aclarar que sí se permitirá el ingreso a los que cumplan con actividades esenciales.