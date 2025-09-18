Del 9 de mayo que se declaró el estado de emergencia en Pataz a la fecha, el Comando Unificado, integrado por policías y miembros de las Fuerzas Armadas, ha ejecutado 31 operativos en esa provincia, logrando detener a 48 personas e incautando 50 armas de fuego, entre pistolas, fusiles, subametralladoras y carabinas.

El Ministerio de Defensa informó que durante estas megaoperaciones se logró incautar y destruir 238 millones 961 mil 613 soles en maquinaria, equipos, insumos, entre otros, utilizados por organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Además, se logró interdictar 68 bocaminas, 20 socavones y 42 campamentos ilícitos situados en diversos sectores de la provincia.

Hay que indicar que, a través del Decreto Supremo 101-2025-PCM, se amplió la emergencia en Pataz hasta el 5 de octubre.