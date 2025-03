El último martes, se eligió al Consejero por la provincia de Ascope, Manuel Leiva López, como vocal de la Mesa Directiva del Consejo regional, en reemplazo del vacado Abner Ávalos Villacorta, exconsejero por la provincia de Santiago de Chuco, pero lejos de que esta situación devuelva la estabilidad en la instancia encargada de dirigir las sesiones, los cuestionamientos a su legalidad persisten.

Según el consejero por la provincia de Pataz, Frank Solorzano, la elección de su colega Manuel Leiva no se ajusta al Reglamento Interno del Consejo Regional, pues en el artículo N°8 señala que necesariamente la Mesa Directiva tiene que estar representada por miembros de la bancada de mayoría y minoría.

Ahora bien, el puesto que dejó Abner Ávalos tenía que ser reemplazado por un consejero de minoría y no por Manuel Leiva que es de las filas de Alianza para el Progreso (APP).

Pero el problema no queda ahí, pues la presidenta del Consejo Regional, Tania Carranza Blas, representante de Julcán, no está afiliada a ningún partido político, y lo mismo sucede con la relatora Guissela Crisólogo Poloco, de Sánchez Carrión. Es decir, ellas no representan a la mayoría, por lo que la Mesa Directiva estaría mal conformada.

En ese sentido, Frank Solórzano comentó ayer que se está evaluando llevar este caso a otras instancias para que se investigue.

En tanto, la consejera delegada, Tania Carranza, lamentó el proceder de su colega Frank Solórzano. “Si cree que hay algo irregular en esta Mesa Directiva por qué no pidió la nulidad en la siguiente sesión después de la elección. Ahora han pasado tres meses y nunca se hizo esa solicitud”, cuestionó.

En cuanto a si es correcta o no la elección de Manuel Leiva dijo que eso es un tema que se presta a la interpretación y serán los abogados los que tendrán que opinar.