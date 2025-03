Con la activa participación de jóvenes estudiantes, profesionales de diferentes rubros, transportistas, emprendedores y músicos se realizó ayer una marcha pacífica por las principales calles de Trujillo para exigir seguridad.

Los manifestantes dijeron que están cansados de vivir con miedo y que han entendido que es momento de reclamar a las autoridades competentes para que realicen su trabajo como debe ser y hagan frente a las bandas criminales que extorsionan, roban y matan a personas inocentes.

Cumpla, señor

“Exigimos que el gobernador de La Libertad, César Acuña, cumpla sus funciones como presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad (Coresec) y realmente administre, planifique, provea recursos y de tecnología a la Policía. Acá no tenemos cámaras de vigilancia, no hay drones, no hay oficina de criminalística, no hay nada. El tema de la lucha contra la delincuencia no solo es de la Policía, el señor Acuña tiene responsabilidad política”, dijo el abogado Alejandro Quispe Villanueva.

En tanto, los integrantes de la Asociación de Músicos de La Libertad (Amull) dijeron que lo sucedido con Paúl Flores, vocalista de Armonia 10, asesinado de dos balazos por presuntos extorsionadores, ha sido la gota que rebalsó el vaso e hizo que sus colegas en Trujillo pierdan el miedo y salgan protestar.

“Acá en Trujillo hay muchas orquestas que son víctimas de extorsión. Nosotros solo queremos estar tranquilos. Tenemos los mensajes, los chats, los audios que nos envían exigiendo que paguemos los cupos. Pedimos que nos dejen trabajar en paz. Nosotros no hacemos daño a nadie, solo hacemos arte, y generamos diversión y alegría”, dijo la vocalista de una orquesta trujillana.