La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó 302 cartuchos de emulsión explosiva, 100 metros de mecha lenta y 103 fulminantes durante un operativo en el sector de Quesquenda, región La Libertad.

Según información policial, el material estaría destinado a actividades de minería ilegal y extorsión.

Durante la intervención también se decomisaron tres celulares y se intervino a tres personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Operativo en Trujillo

En otra operación realizada en Trujillo, agentes del Departamento de Investigación Criminal Este capturaron a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Remanentes de la J”, investigados por tenencia ilegal de armas y municiones.

La Policía incautó dos pistolas, cargadores abastecidos, municiones y cinco celulares. De acuerdo con información policial, los detenidos presuntamente planeaban cometer un acto de sicariato en el distrito de Florencia de Mora.

Asimismo, en el distrito de Paiján, la PNP detuvo a Alizson Brenda Carpio Plasencia, de 33 años, quien registraba una requisitoria vigente por el delito de estafa, emitida por un juzgado de Andahuaylas, en Apurímac.

La intervenida fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El Ministerio de Interior informó que estas intervenciones forman parte de las operaciones del Comando Unificado y la Región Policial La Libertad para combatir la criminalidad. Los patrullajes nocturnos y de madrugada incluyen la participación de unidades especializadas, comisarías y el Escuadrón de Drones.

En las últimas horas, los agentes realizaron controles de identidad a más de 950 personas, verificaron vehículos e inspeccionaron unidades de transporte menor, bares, cantinas y locales de eventos sociales.

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