Eduardo Acevedo, presidente de la Asociación de Desarrollo y Defensa de Huanchaco y Frente de Reposición del Borde Costero, confirmó que se ha convocado para este domingo a una marcha en el distrito de Salaverry para exigir al Ejecutivo dé el visto bueno para poner en marcha un proyecto que permita llevar arena a las playas y salvarlas de la erosión.

Explicó que la idea es que toda la arena que se draga del puerto de Salaverry, para mantenerlo operativo, sea devuelta al circuito del litoral de playas.

“Actualmente el punto del área de vertimiento de esa arena está a 10 kilómetros de la costa y, además, es arrojada a una profundidad de 50 metros, lo que hace imposible que retorne al circuito natural de las playas de Huanchaco y Buenos Aires”, comentó.

Acevedo señaló que mediante la Resolución Directoral N°1216-2018 de la Marina de Guerra del Perú, se precisó que la arena que se draga del puerto de Salaverry sea vertida a dos kilómetros de la costa para pueda reintegrarse a las playas. “Necesitamos ese cambio, porque el beneficio es para todas las playas”, aseguró.