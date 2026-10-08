Podemos Perú y Somos Perú no solo pelean por ver quién colocará al próximo gobernador y vicegobernadora de la región La Libertad para el periodo 2027-2030. También se disputan voto a voto la mayoría en el próximo Consejo Regional.

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Representación

El nuevo legislativo liberteño estará conformado por 21 representantes provinciales. A poco de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culmine con el conteo de actas, la plataforma de análisis Datapol informó que Podemos Perú y Somos Perú lograron ocho representaciones cada uno. Es decir, tienen el 76,19% del total de escaños.

Los demás cupos confirmados estarían en manos del Partido Patriótico del Perú, que tendría dos representantes, y el Partido Aprista Peruano, que alcanzó una curul. En tanto, hay dos cupos que aún están pendientes por definir en las provincias de Pataz y Gran Chimú, lo que podría inclinar la balanza a favor de alguna de las dos agrupaciones que busca tener el control del legislativo liberteño.

Escaños

En la provincia de Trujillo, cuatro partidos políticos obtuvieron representación en el Consejo Regional de La Libertad. Por Podemos Perú ingresó Sergio Vílchez Neira y Tatiana Román Villegas, mientras que por el Partido Patriótico del Perú lo hicieron Carlos Monzón Delfín y Silvia Vásquez Saldaña. Los últimos dos cupos fueron para Gabriela Lozada Baldwin (Somos Perú) y Gary Sánchez Rondo (Apra).

En Sánchez Carrión obtuvo dos escaños Somos Perú: Walter Armas Monzón y Yasli Salirrosas Rodríguez. También se hizo de una curul Jairo Barreto Gómez, de Podemos Perú.

Por Pataz ingresaron Adler Quiroz Cenizario (Somos Perú) y Frank Solorzano Rojas (Podemos Perú). En esta provincia aún hay un cupo que está en disputa.

Podemos Perú también se alzó con representación en Bolívar (Nancy Puitiza Gariza), Pacasmayo (Carol Goicochea Villavicencio), Ascope (Julio Cáceres Sánchez) y Julcán (Isolina Narcizo Aranda).

Somos Perú, en tanto, ganó las consejerías de Otuzco (Alexandra Gómez Rodríguez), Santiago de Chuco (Consuelito Sánchez Felipe), Chepén (Julio Rodríguez Chavarry) y Virú (Héctor Sifuentes Jara).

La última representación en disputa le corresponde a la provincia de Gran Chimú. Acá el conteo de actas electorales de la ONPE está al 83.133% y encabezan las preferencias Avanza País (33.876%) y Podemos Perú (31.663%).

Elección

Los consejeros regionales tienen como función aprobar y modificar leyes regionales, representar a las provincias por las cuales fueron elegidos y fiscalizar la gestión que realizará el nuevo gobernador de La Libertad, para garantizar la transparencia en el uso del dinero público.

Justamente la elección del nuevo titular del Gobierno Regional se definirá el 29 de noviembre. En esta segunda vuelta electoral se enfrentarán Aldo Carlos Mariños (Somos Perú) y Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú), que obtuvieron el respaldo del 24.789% de votantes y 24.491%, respectivamente.