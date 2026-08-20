Tras diez meses de audiencias, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo absolvió a Robert De La Cruz Rosas de la investigación que se le seguía por el presunto delito de usurpación agravada, tras ser acusado de ordenar la demolición de estructuras en el mercado La Hermelinda. Con esto, el militante de Podemos Perú quedó expedito para continuar su carrera electoral con miras a llegar al municipio trujillano.

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El caso

El proceso seguido contra el actual consejero regional en licencia data de abril de 2020, cuando De La Cruz era regidor provincial de Trujillo. Supuestos testigos aseguraron que él dirigió la destrucción de unos puestos durante un operativo edil que buscaba liberar espacios ocupados de manera irregular. Por ello, el Ministerio Público solicitó que se le impongan 6 años y 8 meses de prisión.

Tras evaluar el caso, el juez Juan Bendezú Villena, en un adelanto de fallo, dijo que “llama la atención” que el hecho haya sido denunciado cinco meses después de ocurrido y que “no se explica” por qué no se incluyó en la denuncia, en un primer momento, a Robert De La Cruz, si es que se conocía de su participación en el caso.

“Si bien es cierto se ha acreditado que se ha producido la destrucción o desmantelamiento del bien, así como la presencia de los acusados en la fecha que se produjo este acontecimiento, [...] no existe medio probatorio que de manera fehaciente acredite la participación de los acusados impartiendo órdenes para que se derribe el inmueble”, indicó.

También afirmó que “las declaraciones de los testigos (que acusaban al consejero) no cumplen los estándares para sustentar la sentencia condenatoria”.

En conferencia de prensa, ayer, Robert De La Cruz aseguró que fue víctima de una persecución política orquestada por Alianza para el Progreso (APP) por las denuncias que realizó a sus gestiones regionales. “El mensaje es que la justicia no puede politizarse, el mensaje es que los rivales políticos no pueden instrumentalizar la justicia como arma de venganza”, aseveró.

Campaña

Este fallo deja el camino libre a De La Cruz para continuar con su campaña a la Municipalidad Provincial de Trujillo. Hasta el momento, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 15 de las 17 listas inscritas para la comuna continúan en carrera: Podemos Perú, Acción Popular, APP, Alianza Regional por el Perú, Avanza País, Fe en el Perú, Frepap, Fuerza Popular, Apra y Somos Perú. También Partido Patriótico, Renovación Popular, Salvemos al Perú, Un Camino Diferente y Visión Perú.

En tanto, Primero la Gente y Cooperación, Verdad y Honradez fueron declarados improcedentes.