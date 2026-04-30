Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo dieron un duro golpe al tráfico de drogas en la región La Libertad al decomisar diez kilos de pasta básica de cocaína (PBC) que eran trasladadas en dos vehículos por las vías liberteñas.

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Así cayeron

Tras labores de inteligencia policial, los agentes lograron obtener información que una carga de droga iba a ser movilizada por Pacasmayo, por lo que coordinaron un operativo que incluía varios puntos de esa jurisdicción.

Durante la redada se detectó que dos camionetas se movilizaban de manera sospechosa por el sector Alto Pacasmayo. Los conductores de las unidades intentaron burlar la vigilancia policial, por lo que los agentes procedieron a intervenirlos.

Ellos fueron identificados como Miguel Raymundo Ybañez López (25) y Jorge Luis Rojas Ramírez (24).

La Región Policial La Libertad informó que en una de las camionetas encontraron siete paquetes con droga que tenían forma de ladrillos y estaban envueltos con cintas verdes. En la otra unidad se ubicaron tres empaques cubiertos con cintas rojas.

Los vehículos, de placas de rodaje M6O-518 y T6K-236, así como los ‘ladrillos’ con PBC y los detenidos, fueron trasladados a la Depincri Pacasmayo para continuar con las investigaciones de ley.

Distribución

De acuerdo a las pesquisas, estas sustancias ilícitas habrían tenido como destino la provincia de Trujillo, en donde iban a ser distribuidas en diversos distritos.

Fuentes de la Policía indicaron que en el mercado negro cada kilo de PBC tendría un costo aproximado de entre S/ 2,500 y S/ 3,000, por lo que el monto total de lo incautado en este operativo superaría los S/ 25 mil.