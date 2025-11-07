La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el propósito de establecer las medidas de seguridad que garanticen el normal desarrollo de las elecciones primarias 2025, en la región La Libertad.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de Trujillo, con la participación del jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, y del coronel PNP Jorge Iván Porras Aragón, jefe de dicha división especializada de la PNP.

Durante la reunión, se abordaron las medidas de seguridad que se implementarán en los locales de votación que se habilitarán para las elecciones primarias en la circunscripción de la ODPE Trujillo, ubicados en las provincias de Trujillo, Sánchez Carrión, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Santiago de Chuco, Ascope, Chepén, Julcán, Gran Chimú y Virú.

Asimismo, se coordinaron acciones relacionadas con el acompañamiento y resguardo policial durante el despliegue y repliegue del material electoral, así como la seguridad del personal de la ODPE a lo largo de las diferentes etapas del proceso electoral.

Al respecto, el jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, destacó que estas coordinaciones con la Región Policial La Libertad contribuirán a garantizar la seguridad en los locales de votación, la custodia del traslado del material electoral y la protección del personal de la ODPE en toda la circunscripción.

Para los comicios del próximo 30 de noviembre, que se realizarán bajo la modalidad de afiliados, se tiene previsto instalar 69 mesas de sufragio en 42 locales de votación, donde deberán sufragar aproximadamente 11,713 electores pertenecientes a las organizaciones políticas Renovación Popular y Partido Aprista Peruano en la región La Libertad.