Alias “Cubo”, presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos”, seguiría dirigiendo atentados desde el penal El Milagro de Trujillo. La Policía y la Fiscalía allanaron su celda luego de que en el celular de uno de los detenidos por el ataque con una granada a la discoteca Dalí, que dejó a 53 personas heridas, se encontraran audios en donde el reo le ordenaba perpetrar hechos ilícitos.

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Diligencias

Agentes del Área de Secuestros y Extorsiones del Departamento de Investigación Criminal Centro Trujillo y representantes de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) ingresaron a la celda 11 del pabellón 14 del Régimen Cerrado Especial del penal de varones de Trujillo para allanar las pertenencias de Jerson David Asto Carranza.

Para la Policía, él sería una pieza clave en la organización criminal que dirige el prófugo Jhonsson Cruz Torres. “La diligencia se efectuó tras hallarse audios en el celular de alias ‘Ñaja’, donde se evidencian órdenes directas de ‘Cubo’ para actividades ilícitas”, reveló la Región Policial La Libertad.

Como informó Correo, Albert David Loloy Olórtiga, alias “Ñaja”, fue atrapado el 8 de marzo por su presunta participación en el ataque a la discoteca Dalí, ocurrido un día antes. Durante el interrogatorio, el detenido confesó que le ofrecieron S/ 1,000 por perpetrar ese atentado.

Historial criminal

Jerson David Asto Carranza, alias “Cubo”, cumple prisión preventiva por el secuestro y asesinato del empresario Yessi García López, ocurrido en setiembre de 2024. La víctima fue ultimada luego de que sus familiares no pudieran pagar el rescate de 1 millón de dólares que exigían sus captores.

Asto Carranza, además, fue vinculado con el atentado a la sede del Ministerio Público de La Libertad, ocurrido en enero de 2025. Esto, luego de que en una requisa en su celda se le encontrara un celular usado en las presuntas coordinaciones para este ilícito.