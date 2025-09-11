La Policía detuvo a una mujer sindicada de participar en la extorsión al director de una institución educativa del distrito de La Esperanza, en Trujillo, a quien le exigían el pago de 5 mil soles para no atentar contra su vida. El cobro de cupos habría sido dirigido por un preso del penal de Piura.

La captura de Zaida Iveth Rojas Lavado (23) se dio luego de que fuera identificada como la dueña del número celular a donde, a través de una billetera digital, se hizo un depósito de 500 soles que serviría como adelanto del pago extorsivo que exigía la organización criminal.

Las investigaciones revelaron que la mujer mantenía comunicación con Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez, alias “Dedo Flojo”, presunto integrante de la banda “Los Pulpos de la Cruz Blanca”, actualmente recluido en el penal de Piura.