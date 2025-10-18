La sociedad civil sinsicapina, representada por sus instituciones representativas como ASIRET, ARETURS y APOSOL en coordinación con sus autoridades locales y regionales vienen organizando el Festival del Membrillo Ecológico que se realizará el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el distrito de Sinsicap.

En esta feria se realizará la venta de diversas variedades del membrillo. Además, de sus productos derivados como el néctar, la jalea, la mermelada y el machacado; así como yogurt, helados y cremoladas de membrillo. También estarán panaderos artesanales quienes elaboraran pan de membrillo, queques, pasteles, pionos y el famoso chocomembrillo.

Los organizadores participaron de una conferencia de prensa donde se realizó la coronación de la reyna del Festival Rocio I, que estuvo a cargo de la destacada profesional sinsicapina Fany Aguilar Pichon

Su majestad Rocio I invito a que visiten Sinsicap y puedan conocer sus principales atractivos turísticos como la catarata de Marto, el mirador ecológico de Tudum, el manantial de agua ecológica Santa Luca y el imponente cerro de Orga así como la culinaria sinscapina como el sancocho capino, el cuy con papitas misioneras, el sanguito de trigo y el famoso pollo con membrillo al estilo sinsicapino

En el festival se realizara el corso del membrillo ecológico con más de 10 carros alegóricos, el SINSIfest con la participación de destacados artistas de la región y show de banda de músicos, concurso de danzas, degustación de productos derivados del membrillo.