La empresa Sedalib y el municipio de Trujillo firmaron un acta de compromiso para solucionar los problemas de infraestructura vial generados por la obra inconclusa de alcantarillado en la avenida España.

El convenio fue suscrito por el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez; el presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero; y el gerente general de esa empresa, Ricardo Leyva Vargas.

El acuerdo establece que la comuna se encargará de la recuperación y reposición de la carpeta asfáltica en los tramos afectados.

Por su parte, Sedalib se compromete a reembolsar al municipio los costos de la intervención, asumiendo la responsabilidad por la suspensión del contrato de obra original. Este reconocimiento económico estará limitado al monto aprobado en el expediente técnico del proyecto.