La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) verificaron el material electoral que se empleará en las elecciones primarias de la modalidad de afiliados, programadas para este domingo.

Las agrupaciones políticas que celebrarán comicios internos con esta modalidad (un militante, un voto) son Renovación Popular (RP) y el Partido Aprista Peruano (PAP).

El traslado del material electoral iniciará mañana hacia los 42 locales de votación de La Libertad donde se instalarán 69 mesas de sufragio para que ejerzan su derecho al voto aproximadamente 11,713 afiliados de RP y el PAP.

La verificación se desarrolló en las instalaciones de la ODPE Trujillo, ubicada en la avenida Jesús de Nazareth. El acto público contó con la participación del jefe de dicha entidad, Yury Ponte Córdova, y la representante de la oficina desconcentrada del JNE en la región La Libertad, Silvia Quintana Chuquizuta.

Fuentes de la ONPE señalaron que el sufragio comenzará a las 8 a.m. y culminará a las 3 p.m., en todos los locales de votación.