El Ministerio de Cultura, a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach), capacitará gratuitamente a 120 personas de las comunidades cercanas al complejo arqueológico en técnicas artesanales inspiradas en la cultura Chimú, como parte de la XVI edición del taller ‘Manos Productivas de Chan Chan’”.

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La iniciativa, organizada por la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana del Pecach, se desarrollará del 4 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, con el objetivo de transmitir conocimientos artesanales, promover la valoración de la herencia Chimú y contribuir al desarrollo de las capacidades productivas de la población.

El programa comprende tres especialidades: vidrio pintado con iconografía Chimú, dirigido a 50 participantes; cerámica con iconografía Chimú, que contará con otros 50 participantes; e hilado y tejido en telar de mano con algodón nativo, para 20 personas.

En el taller de vidrio pintado, los participantes aprenderán a elaborar posacelulares, azafates medianos, cajas decoradas y juegos de posavasos con motivos Chimú. En cerámica, desarrollarán piezas como frisos pequeños y grandes, vasijas y platos decorados. Por su parte, el taller de hilado y tejido estará orientado a la elaboración de un unku en miniatura, utilizando algodón nativo.

Las sesiones se realizarán en distintos espacios de la provincia de Trujillo, entre ellos el sector Santa Verónica, en el distrito de La Esperanza; el centro poblado El Trópico; el Museo de Sitio Chan Chan y la Biblioteca Municipal de Huanchaco. De esta manera, la capacitación llegará a ciudadanos de diferentes sectores del entorno del monumento arqueológico.

El director del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, Ismael Iglesias León, destacó la importancia de vincular la conservación del patrimonio con la participación ciudadana.

“Chan Chan no solo representa el legado de una gran civilización, sino también una fuente de conocimiento y oportunidades para las comunidades de su entorno. Con este taller buscamos mantener vivos los saberes ancestrales, transmitirlos a las nuevas generaciones y fortalecer las capacidades de los ciudadanos para que puedan convertir su creatividad y tradición cultural en oportunidades de desarrollo”, señaló.