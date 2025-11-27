Delincuentes amenazan a una familia en el distrito de La Esperanza. Es la tercera vez que son víctimas de extorsionadores.
Extorsionadores detonaron un artefacto explosivo en una vivienda de cuatro pisos situada en el distrito de La Esperanza, en . Los delincuentes exigen el pago de S/ 50 mil a la dueña de ese predio.

Este nuevo ataque del hampa ocurrió a las 8:50 de la noche del miércoles en el inmueble situado en la cuadra 7 de la calle Atlántida, en el sector Jerusalén.

Cámaras de seguridad captaron cuando una persona llegó caminando hasta la casa y arrojó la dinamita. El extorsionador vestía una casaca roja con capucha y un pantalón azul oscuro.

Al lugar llegaron serenos y policías del distrito de La Esperanza. Ellos corroboraron que el estallido solo dejó daños materiales en la puerta y ventanas del hogar.

Esta sería la tercera vez que los dueños de este predio son víctimas de extorsión.

