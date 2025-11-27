Extorsionadores detonaron un artefacto explosivo en una vivienda de cuatro pisos situada en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Los delincuentes exigen el pago de S/ 50 mil a la dueña de ese predio.

Este nuevo ataque del hampa ocurrió a las 8:50 de la noche del miércoles en el inmueble situado en la cuadra 7 de la calle Atlántida, en el sector Jerusalén.

Cámaras de seguridad captaron cuando una persona llegó caminando hasta la casa y arrojó la dinamita. El extorsionador vestía una casaca roja con capucha y un pantalón azul oscuro.

Al lugar llegaron serenos y policías del distrito de La Esperanza. Ellos corroboraron que el estallido solo dejó daños materiales en la puerta y ventanas del hogar.

Esta sería la tercera vez que los dueños de este predio son víctimas de extorsión.