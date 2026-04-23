El Estadio Mansiche de Trujillo va quedando listo para recibir este domingo a Alianza Lima, uno de los dos punteros que tiene el Torneo Apertura.

El cuadro íntimo visitará a Atlético Grau de Piura, que decidió jugar de local en el Mansiche y no en Sullana debido a que el recinto liberteño tiene capacidad para más de 20 mil espectadores y hay una gran expectativa por ver a los íntimos de La Victoria en la capital de la marinera.

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Clave

El cotejo entre blanquiazules y albos se disputará desde las 3:30 p.m. y es válido por la duodécima jornada del primer torneo del año.

Mientras Alianza llega a este partido en la cima de la tabla de posiciones con 26 unidades, la realidad de Grau es totalmente distinta: está ubicado en la penúltima posición (17) y suma apenas 10 puntos tras derrotar ayer ante Sporting Cristal en Sullana.

Frente a los celestes, los de Piura se quedaron con una goleada que no estaba en la mayoría de los pronósticos, pues Cristal era el amplio favorito para quedarse con los tres puntos, aun cuando su campaña en la Liga 1 también es bastante pobre.

Los goles de Grau fueron convertidos por José María Ataupillco (34’), Raúl Ruidíaz (52’), Nicolás Delgadillo (67’) e Isasc Camargo (94’). Para los del Rímac descontó Felipe Vizeu (57’).

Nuevo rostro

En su cuenta en Facebook, el Instituto Peruano del Deporte – Filial La Libertad (IPD-LL), propietario del escenario deportivo, destacó que este se encuentra en buenas condiciones para ser sede del atractivo duelo entre Grau y Alianza Lima.

“El regreso de la Liga 1 se vive con toda la emoción en el Estadio Mansiche, donde cada detalle viene siendo afinado para ofrecer un espectáculo de primer nivel este 2026”, publicó.

Luego, señaló que “desde el mantenimiento de las tribunas hasta el cuidado impecable del campo de juego, el equipo [a cargo de los trabajos] viene realizando labores especializadas para garantizar condiciones óptimas para jugadores e hinchada”.

“[---] “El recinto se prepara para recibirte como se merece: ¡con pasión, orden y fútbol del bueno!”, culminó.