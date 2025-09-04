La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se reunió con diversas instituciones para evaluar preliminarmente el Plan de Seguridad de la 73 edición del Festival Internacional de Primavera 2025.

Durante le mesa de trabajo, los funcionarios de la gerencia edil propusieron mejoras en la implementación del plan para que sea cuidadoso, efectivo y contribuya a crear un ambiente seguro para los ciudadanos que participen de las diversas actividades primaverales.

Las medidas de seguridad implican el despliegue de efectivos policiales, serenos y agentes de seguridad, así como la disposición de cercos perimétricos, señalítica de accesos y rutas de evacuación, y preparación para emergencia con ambulancias y personal médico.

Dentro del plan de trabajo se propusieron acciones para actuar en caso ocurra algún incidente, como incendios, desmayos o accidentes de tránsito.

En la reunión participaron el Club de Leones de Trujillo, Bomberos, Policía Nacional, Gerencia Regional de Salud, entre otras instituciones.