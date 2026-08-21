Agentes del Área de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo detuvieron a Alex Joel Carrascal Aguilar (35), alias “Narizón”, quien será procesado por el delito de extorsión.

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Su captura se dio luego de que una microempresaria denunciara que era víctima de amenazas a través del aplicativo WhatsApp. Los delincuentes le exigían el pago de S/ 50,000 a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares ni detonar artefactos explosivos en su vivienda y negocio.

Los agentes detuvieron a “Narizón” cuando merodeada la casa de su víctima en inmediaciones de la calle La Marina, en Moche. Se le incautaron seis celulares, calcomanías extorsivas y dos microchips vinculados a la extorsión.