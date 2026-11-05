Integrantes del Decanato Departamental y el Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental La Libertad desarrollaron una visita técnica a las obras que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, orientadas a proteger a la provincia de Trujillo frente a huaicos e inundaciones.

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En la quebrada San Carlos, ubicada en el distrito de Laredo, los profesionales advirtieron que “la extracción de material en canteras aledañas viene afectando la infraestructura”. Frente a esta situación, ofrecieron su apoyo técnico para contribuir a que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias.

En la quebrada San Ildefonso, los ingenieros recorrieron el túnel, los diques y la cámara de reunión, componentes del sistema de protección de Trujillo frente a huaicos e inundaciones. En este lugar no hicieron alguna observación.