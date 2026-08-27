La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), desplegó a su personal en campo para identificar a las familias vulnerables ante eventuales emergencias climáticas, empadronarlas e integrarlas al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

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La recolección de información resulta clave para la planificación de acciones de prevención, respuesta rápida del Estado y la correcta canalización de ayuda humanitaria ante cualquier desastre natural. Esto teniendo en cuenta que las autoridades han confirmado la llegada del fenómeno El Niño.

Los vecinos que aún no cuentan con clasificación socioeconómica o necesitan actualizar los datos de su hogar deben acercarse a las instalaciones del Coliseo Inca, en el jirón Independencia 870, para realizar la gestión correspondiente.

La municipalidad informó que la atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.