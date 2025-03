La arquitecta Nancy Pretell Díaz, gerenta del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT), calificó como acertada la decisión del Gobierno Regional de La Libertad de restringir por 30 días el acceso de la ciudadanía a la Casa de la Identidad Regional hasta que se realice un diagnóstico más profundo y detallado de su infraestructura en general.

La profesional fue parte de la comisión que el pasado 10 de marzo realizó una inspección ocular en la Casa de la Identidad Regional de La Libertad, la misma que sugirió cerrar temporalmente el recinto histórico debido a los problemas que se detectaron en muros, pisos y techos.

Hay que ir más allá

Nancy Pretell comentó que debido a que el cielo raso cubre el techo de casi todos los ambientes de la Casa de la Identidad Regional no se pudo visualizar con más amplitud las verdaderas condiciones en las que encuentra y por ende se recomendó retirar ese material, para que se realice un análisis más exhaustivo de esa parte y del resto de los ambientes.

“Nosotros no lo hemos visto al detalle, porque era imposible ir más allá. No podríamos sacar conclusiones debido a que no hemos detectado a qué responde los problemas que se vieron a simple vista. Hay que sacar el cielo raso para poder mirar los techos, que son parte vital de una edificación”, agregó.

En efecto, a simple vista, la comisión observó fisuras en los techos, desnivel en los pisos, hundimiento de paredes y humedad en los muros.

Mucho tiempo

En el año 2015 se ejecutaron trabajos de rehabilitación en la Casa de la Identidad Regional. Se hicieron refacciones en los techos, cornisas, puertas, escaleras y balcones. Se invirtió casi S/4 millones, pero de ese tiempo a esta parte no se han hecho obras de mantenimiento y rehabilitación de esa magnitud.