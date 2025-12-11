Un individuo es buscado por la Policía, esto luego de ser denunciado por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual y actos de connotación sexual, tocamientos indebidos en agravio de dos niñas, en la región Lambayeque.

Denuncia ciudadana

Se trata de Greey Andrade Arroyo Soplapuco, de 32 años de edad, quien se encuentra no habido desde el 5 de diciembre del presente año, tras ser acusado de haber cometido el peor de los vejámenes, contra dos menores de edad.

De acuerdo a la denuncia policial, en horas de la tarde del último viernes, hasta la comisaría de Olmos, se hizo presente la ama de casa C.A.S. M. (34), en compañía de las menores agraviadas, donde dieron a conocer todo lo sucedido.

La mujer primero indicó que al estar en su domicilio en el asentamiento humano 15 de Julio en el distrito de Olmos recibió una llamada a su teléfono celular, por parte de la tutora escolar de sus vástagas, quien le dijo que debía apersonarse urgentemente al centro educativo Julio Ponce.

Al llegar a la escuela le informaron que, tanto la adolescente como la niña habrían sido violentadas sexualmente por el sujeto en mención, esto contado entre lágrimas por ellas mismas.