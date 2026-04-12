Están avisados. Una multa de S/ 2500 a S/3,800 podrían recibir los establecimientos comerciales que incumplan la Ley Seca, la cual rige desde hoy, según lo estable la Ley Orgánica de Elecciones.

Para verificar el cumplimiento de la norma, personal del área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Fiscalía de Prevención del Delito realizarán operativos con la Policía.

Medidas a acatar

“Nosotros hemos iniciado las medidas preventivas desde el miércoles. Hemos notificado a todos los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas para que respeten la Ley Seca. Todos los locales de Santa Victoria y Villarreal están avisados”, indicó la subgerente de Fiscalización de la MPCh, Pamela Vera.

Precisó que los propietarios de cada local, también han sido advertidos sobre la sanción penal que establece la Ley Seca en caso de desacato: pena privativa de libertad no mayor de seis meses.

“Hemos notificado bajo apercibimiento de realizar los operativos correspondientes y la policía los pueda derivar compulsivamente a la comisaría”, aseveró.

La funcionaria sostuvo que trabajaran en tres turnos: mañana, tarde y noche-madrugada, a fin de verificar que la mayoría de locales respete la norma, poniendo también en la mira a bares clandestinos en toda la provincia.

“La multa es de S/ 2500 a S/ 3800, pero no solo verificaremos el cumplimiento de Ley Seca, durante los operativos vamos a verificar documentación, porque la mayoría tiene licencia como restaurantes y si está vendiendo bebidas alcohólicas, se lo va a clausurar por cambio de giro”, manifestó.

Cabe indicar que la prohibición no aplica al consumo privado de bebidas alcohólicas dentro de los domicilios, siempre y cuando no se realicen reuniones que alteren el orden público o interfieran con el proceso electoral.