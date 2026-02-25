El Centro Médico Salud Vida, perteneciente a la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, quedó completamente inundado a consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas en Chiclayo.

Imágenes difundidas muestran agua acumulada en ambientes internos del centro médico, afectando consultorios y áreas de atención.

Riesgo de colapso del techo

Personal sanitario señaló que los techos presentan filtraciones y estarían a punto de colapsar debido a la presión del agua acumulada.

En un video se observa a una trabajadora solicitando apoyo urgente a las autoridades para evitar mayores daños en la infraestructura.

Hasta el momento no se ha reportado la presencia de funcionarios en el lugar para atender la emergencia.

Lee también: Lluvias aíslan caseríos y elevan caudal de ríos en Lambayeque

Lluvias afectan infraestructura pública

La ciudad de Chiclayo viene registrando aniegos en distintas zonas, incluyendo vías principales y establecimientos de salud.

La acumulación de agua ha generado preocupación entre trabajadores y pacientes, mientras se espera una evaluación técnica de los daños y medidas inmediatas para garantizar la seguridad.