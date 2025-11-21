Los delincuentes volvieron a actuar en Chiclayo. Esta vez, atacaron violentamente a un trabajador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para robar más de S/14,000.El asalto ocurrió la tarde del último lunes, cuando un grupo de hampones irrumpió en el garaje municipal ubicado en el pueblo joven Diego Ferré. La víctima, Anastasio Chilcón, de 76 años, se encontraba realizando sus labores cuando fue sorprendido por los criminales encapuchados.

Sin considerar su avanzada edad, los delincuentes lo golpearon en diversas partes del cuerpo y la cabeza, causándole un abundante sangrado. Chilcón intentó defenderse, pero uno de los asaltantes lo atacó con un arma blanca y lo hirió en el muslo izquierdo, dejándolo tendido en el suelo.

Los criminales registraron los cajones del escritorio del garaje y hallaron S/14,200, dinero correspondiente a los cobros por alquiler de espacios a vehículos del día y del mes anterior. El monto estaba destinado a la asociación de jubilados de la ciudad.

Tras consumar el robo, los atacantes huyeron. El trabajador municipal logró trasladarse por su cuenta al servicio de emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, donde recibió atención médica.

El caso fue comunicado al área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri). Los agentes, junto a peritos de Criminalística, realizaron las diligencias correspondientes y revisaron cámaras de seguridad, aunque los asaltantes actuaron encapuchados, lo que dificulta su identificación.