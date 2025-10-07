Un chofer resultó gravemente herido tras ser atacado por cuatro delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias cuando se dirigía a su centro de labores en el distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Violento asalto

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de la madrugada, cerca del parque de la urbanización 20 de Enero. La víctima, identificada como Jheyson Jhayron Zeña Vargas (39), contó a la Policía que fue interceptada por los hampones a bordo de dos motocicletas.

Al intentar escapar, el hombre corrió hacia la avenida San Martín, pero fue alcanzado. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes le disparó en el abdomen y luego lo golpeó en la cabeza con la empuñadura del arma de fuego. Los atacantes huyeron al verlo herido y ensangrentado.

Vecinos de la zona auxiliaron al chofer y lo trasladaron al hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde el médico de turno diagnosticó trauma abdominal abierto por proyectil de arma de fuego y contusión craneal. Zeña Vargas permanece internado en observación.El caso es investigado por agentes de la comisaría de Pomalca.