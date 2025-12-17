En Chiclayo, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque confirmó la prisión preventiva por un plazo de 9 meses para Jerzy Vicente Fuentes Vásquez, quien se encuentra procesado como presunto autor de los delitos de pornografía infantil, violación sexual de menor de edad y propagación de enfermedades contagiosas.

Caso bajo investigación

El principal argumento para mantener a Fuentes en prisión es la probabilidad de que reciba una pena superior a los cinco años, sumado a que no cuenta con arraigo domiciliario ni laboral.

Asimismo, mediante la resolución N.° 6, la Sala Penal ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) garantizar la seguridad del interno y la salud de la población penitenciaria, debido a que Vásquez podría ser objeto de agresiones por parte de otros reclusos debido a la polémica naturaleza del caso investigado.