Vecinos del distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, denunciaron el uso de tierra con desechos para la construcción de una plataforma deportiva en el centro poblado de San Andrés. La obra, que comenzó el 1 de septiembre, es financiada por Llamkasun, un programa de empleo temporal del Estado que beneficia a los pobladores de la zona.

El escándalo surgió cuando los trabajadores fueron sorprendidos recogiendo tierra de un área usada como botadero de basura. Las imágenes del personal trasladando el material en carretillas fueron compartidas rápidamente en redes sociales, lo que generó preocupación entre los residentes, quienes cuestionan la calidad y durabilidad del proyecto.

Falta de presupuesto para material

Los pobladores exigieron explicaciones al ingeniero residente de la obra, quien reconoció que en el expediente técnico no se incluyó presupuesto para el relleno adecuado. Esto ha causado aún más indignación, pues se estaría utilizando material no apto para una obra de este tipo. La denuncia fue presentada por el regidor César Augusto Medina Campaña durante la última sesión de concejo municipal, quien solicitó al alcalde una revisión técnica de la obra para garantizar que se utilicen los recursos públicos de manera transparente y que la losa deportiva cumpla con los estándares de seguridad.

Intervención de la Contraloría

Mientras tanto, los ciudadanos han solicitado la intervención de la Contraloría y un pronunciamiento de la oficina de obras públicas del municipio para verificar si se están cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el expediente.

Taine Colchado Ramírez, vecino del lugar, denunció: “Ya aceptó el ingeniero residente que no hay presupuesto para material de primera”. Por su parte, Jhan Rodríguez Ortiz enfatizó: “Se estarían ahorrando en el afirmado, eso sería un robo”.