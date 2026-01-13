La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) aprobó, mediante la Resolución Gerencial N.° 000003-2026, del 8 de enero de 2026, el Informe Final Técnico Financiero (peritaje) de la obra de saneamiento del casco central paralizada desde el año 2013 y cuya inconclusión genera colapsos de desagües en el centro histórico de la ciudad.

Aprueba documento

Se trata del proyecto “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado del casco central de Chiclayo antiguo y colectores Pedro Ruiz, Francisco Cabrera y Elvira García y García”. Tras varios retrasos, desde diciembre de 2024, el Consorcio Peritajes concluyó el peritaje por S/ 389,000, financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

A más de diez años de su paralización, la falta de culminación del proyecto se refleja hoy en desbordes recurrentes de aguas residuales en diversas zonas del centro de Chiclayo, situación que afecta a vecinos, según el presidente de la Federación de Pueblos Jóvenes, Raúl Benites.

El Informe Legal N.° 009-2025, elaborado por la especialista legal del MVCS, Esther Palacios Huamán, concluyó que el consultor subsanó las observaciones técnicas y recomendó aprobar el informe mediante acto administrativo para dar inicio a acciones legales contra los presuntos responsables de la paralización de la obra durante la gestión del exalcalde Roberto Torres.

La resolución encarga a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras elaborar un informe técnico documentado para iniciar las acciones civiles, penales y administrativas que correspondan, así como las medidas de recupero de fondos públicos, de ser el caso.

El regidor Jorge Arévalo Chilón señaló que ahora es urgente realizar un saldo de obra del expediente técnico y reactivar finalmente el proyecto de saneamiento, para que las labores en el centro de la ciudad comiencen cuanto antes.

“Es importante que se continúe con el proyecto, ya sea con presupuesto de la municipalidad o de Vivienda, para no seguir postergando la solución a los problemas de redes”, sostuvo.

Por su parte, el regidor Orlando Puell afirmó que es necesario asegurar el presupuesto para reactivar la obra, destacando que el Ministerio de Vivienda se ofreció a apoyar económicamente.

Puell dijo la ejecución final dependerá de la gestión de la alcaldesa Janet Cubas, y lo ideal es concluir el cambio de redes en el centro histórico para evitar la contaminación y desbordes de aguas residuales.

Durante la evaluación del peritaje se consignó la mención de un monto de S/ 903,248.38, vinculado a trabajos de pavimentación que, según el consultor, habrían sido aprobados por la comuna en su momento.