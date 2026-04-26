En la región Lambayeque, extorsionadores atacaron los bienes de una de sus víctimas para obligarla a pagar un cupo de dinero y así brindarles el famoso “chalequeo”.

Esta vez, unos maleantes llegaron al promediar la 1 de la mañana del último jueves 23 de abril hasta el restobar “Tara”, ubicado en el kilómetro 3 de la carretera que une el distrito de Pimentel con San José, donde detonaron un artefacto explosivo.

Explosión

De acuerdo al acta informativa, hasta el lugar se hizo presente el personal policial de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), quienes al llegar constaron que la puerta de fierro de ingreso del inmueble estaba destruida.

Es por ello que de inmediato adoptaron las medidas de seguridad, por lo tanto, procedieron a realizar el trabajo técnico de su especialidad constatando que se trataba de un explosivo improvisado el que afortunadamente solo causó daños materiales y no víctimas que lamentar.

Posteriormente, se entrevistaron con el propietario del negocio, Leonardo Quiroga Reaño, de 43 años de edad, quien indicó a los uniformados que al momento del ataque los hombres de seguridad se encontraban en el interior del local y fueron ellos los que escucharon el fuerte estruendo proveniente del exterior.

Al mirar hacia la puerta se dieron con la sorpresa de que habían arrojado una bomba improvisada.

El agraviado, además, dijo que desde hace aproximadamente dos meses recibe llamadas y mensajes de texto a su aplicativo Whatsapp, donde hampones le aseguran ser integrantes de una peligrosa organización criminal. Le exigen pagar una fuerte suma de dinero a cambio de no acabar con su vida, la de su familia y atentar contra sus bienes patrimoniales.

Asimismo, informó que la denuncia fue realizada en el área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri).