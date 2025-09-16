En Chiclayo, durante la gestión del alcalde Elber Requejo Sánchez en lo que va de 2025, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz desembolsó miles de soles en contratos de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y en el servicio de coordinadoras para la captación, seguimiento, análisis, evaluación y trabajo de campo.

Proveedores seleccionados

En diversas órdenes de servicio, revisadas por Correo por información de Transparencia, revela que un grupo reducido de proveedores concentra los contratos, varios de ellos con vínculos previos en municipios.

En el rubro de inspecciones ITSE, entre los beneficiados está Manuel Yerren Callacna, quien recibió, en julio, pagos que suman S/ 9.693,38 y que, además, ha sido funcionario tanto en el Gobierno Regional de Lambayeque como en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Por su parte, Clever Robinson Ramírez Corbera, arquitecto y proveedor también en Chiclayo y La Victoria, acumuló S/ 2.743,20. Heber José Chacón Castañeda , ingeniero con experiencia en ITSE, consiguió S/ 2.124,54, mientras que Dennis Ismael Yon Sulem, con antecedentes en la comuna de Chiclayo, alcanzó S/ 3.541,54.

Por otro lado, Manuel Gianpiere Cepeda Rivera logró S/ 2.998,08, y Carlos Alberto Garboza Sánchez recibió S/ 839,58. Dante Alfredo Santa Cruz Guevara se hizo con S/ 2.278,86, y María de Fátima Hoyos Vallejos, con S/ 2.082,14.

Sin embargo, no todos los proveedores cuentan con trayectorias claramente visibles. Cecilia Elizabeth Albujar Verona, por ejemplo, recibió S/ 2.018,88 . En el mismo listado aparecen María del Carmen Regalado Deza (S/ 1.799,10), Rosa Luna Pinedo (S/ 1.799,10) y Silvia Elena Salazar Santamaría, con pagos que en conjunto alcanzan S/ 1.015,92.

En el caso de las coordinadoras para captación y trabajo de campo, los pagos se concentran en seis proveedoras, todas con contratos individuales de S/ 4.400,00 en julio de este año. Grisey Zavaleta Montenegro y Claudia Campos Ordemar figuran sin información pública clara sobre su experiencia.

Por su parte, Daleshka Margarita Tarrillo Arbulú y Vásquez Salazar Evelin Yaqueline también recibieron órdenes, aunque tampoco se encontraron referencias verificables sobre su trayectoria. También aparecen Marilyn Castro Perales, licenciada en enfermería, y Elda Quispe Sánchez, médico cirujano.