El anhelo de contar con un adecuado servicio de agua potable podría terminarse antes de lo esperado para los vecinos del pueblo joven Santa Elena en Chiclayo.

El año pasado, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) destinó S/ 2 millones 615 mil 072 para la creación de los servicios de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en ese sector.

Pero un reciente informe de la Gerencia Regional de la Contraloría General de la República (CGR) advierte que en las nuevas redes de agua hay filtraciones que ponen en riesgo el funcionamiento y la durabilidad de este proyecto.

Detalles de la obra

A través del Contrato de Gerencia General N°347, del 28 de noviembre del 2024, la entidad suscribió un acuerdo con la empresa Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C., para la ejecución de los trabajos en un plazo de 150 días calendarios.

Según la indagación de la Contraloría, la obra debió estar terminada en abril, pero el 16 de junio de este año, el Comité de Recepción de Epsel elaboró el “acta de recepción de obra con observaciones”, mediante la cual indicó que era necesaria una limpieza en las cajas de medidor de agua, reparaciones en morteros de concreto y cambio de tapas termoplásticas.

Posteriormente, el Comité emitió el acta de recepción por contrata N°009-2025-EPSEL, aunque este documento no precisa la fecha del acto de recepción. Recién en octubre de este año, la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras recibió los términos de referencia para la liquidación de la citada obra, ya que se venció el plazo legal para que el contratista haga esa tarea.

Problemas detectados

El mes pasado, un equipo de la Contraloría, en compañía del subgerente de Obras de Epsel, acudió a verificar el estado de este proyecto, detectando una serie de problemas.

Las filtraciones de agua se observaron en las calles Julio Fernández de la Oliva, César Vallejo, José Gabriel Condorcanqui y Clorinda Matto de Turner. Además, los técnicos constataron una conexión domiciliaria sin caja, conexiones domiciliarias sin tapa termoplástica y una conexión sin tapa termoplástica y con presencia de material agregado grueso.

En 2023, el OTASS informó que transfería casi S/ 3 millones a Epsel para la ejecución y supervisión de los trabajos en Santa Elena.

El 13 de octubre de este año, la EPS comunicó a los vecinos que debían acercarse a las oficinas de Miguel Grau para formalizar el servicio.