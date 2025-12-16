Un juicio por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Hospital Las Mercedes de Chiclayo fue programado para el 29 de marzo del 2028. La notificación para doce acusados fue emitida por el Décimo Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Es preciso indicar que el caso fue formalizado hace siete años, tal como señala el expediente N.° 11182-2018. La acusación de la Fiscalía ingresó en 2020, y para cuando se instale el juicio habrá transcurrido casi una década.

Implicados

De acuerdo con la resolución judicial N.° 01, la acusación recae en Augusto Jesús Chonate Vidarte (exdirector del servicio), Álex Iván Clavo Paredes, Jorge Luis Huamán Cortez, Yoli Teresa Fernández Vda. de Álvarez, Carlos Eversor Rojas García, Marco Eleodoro Llaque Brenis, Walter Bardales Román, Aldo Denis Baca Higinio, Adela Rossana Núñez Odar y Amparo Arce Barreto, todos ellos en condición de autores.

Del mismo modo, están implicados Hugo Bustamante Gonzales y Octavio Aguirre Stalder, quienes fueron representantes de las empresas Nova Media S.A.C. y Cepco S.A.C., respectivamente, y son considerados cómplices del delito contra la administración pública.

La investigación fiscal explica que, entre los años 2013 y 2014, los denunciados habrían participado en actos colusorios para la compra de tres monitores de cinco parámetros destinados a las áreas de Emergencia y Cuidados Críticos, Ginecoobstetricia y Neonatal.

Sobre esta adquisición, existen indicios que evidenciarían un cambio injustificado en las características de los bienes requeridos por el área usuaria. Una situación similar se detectó en la compra de una incubadora, equipo que no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en las bases.