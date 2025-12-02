Una madre de familia denunció por presunta negligencia médica al personal del centro de salud del distrito de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Los hechos ocurrieron el jueves 13 de noviembre, cuando Tatiana Uypan Custodio dio a luz a su bebé en dicho establecimiento. Debido a una presunta mala praxis, el recién nacido ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Las Mercedes.

La noticia fue dada a conocer por Noemí Uypan Custodio, hermana de la agraviada, quien solicitó justicia para su sobrino y sanción para los responsables.

“Mi hermana asistió a todos sus controles en esta posta médica, tiene sus ecografías donde se ve que mi sobrino tenía una excelente salud, era un bebé grande, ya tenían conocimiento que debía ser practicada una cesárea”, indicó.

Sin embargo, cuando empezaron los dolores y contracciones, el médico de turno le dijo que regresara en dos horas, dando tiempo a que aumentara su dilatación, para reevaluar si era necesaria una referencia al Hospital Regional.

“La traemos nuevamente, pero ya no estaba el doctor de turno. Encontramos a dos obstetras. Una decía que mejor hay que hacer la referencia, y la otra que no, que es parto natural. La tuvieron tres horas esperando. A las 10 de la mañana la llevan a sala y le dicen que debía pujar. Mi hermana gritaba, la obstetra ordenaba que le presionaran la parte superior del abdomen, se turnaban para presionarla. Mi sobrino ha nacido 45 minutos después”, narró.

Lamentablemente, el bebé no lloró. Según la denunciante, las obstetras y enfermeras le dieron palmaditas, le hicieron masajes y trajeron un balón de oxígeno, logrando que reaccionara con un llanto débil.

“Por sentido común, si el bebé ha demorado 10 minutos en llorar, debió ser trasladado en ese momento al hospital, pero procedieron a tomarse fotos con mi sobrino. Cuando lo acercaron a su mamá, mi hermana lo toca y se da cuenta que está frío y empieza a ponerse morado. Entonces se asustan, llaman al médico y les dice que tiene problemas respiratorios”, precisó.

Inmediatamente trasladaron al bebé en una ambulancia al Hospital Las Mercedes, donde fueron criticados por sus mismos colegas, pues lo llevaron sin oxígeno.

“A las 10 de la noche, los doctores nos dijeron: ‘lo sentimos, a tu hijito lo hemos tenido que entubar, conectar a un respirador artificial (...) Han encontrado sus dos pulmones llenos de líquido amniótico mezclados con heces fecales’”, relató entre lágrimas la familiar.