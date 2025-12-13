En la provincia de Chiclayo, la Municipalidad Distrital de Pimentel (MDP) continúa en el centro de la polémica tras exigir pagos a fotógrafos que utilizan el balneario como locación para sesiones fotográficas.

Lamentables hechos

Días atrás se viralizó un video en el que se observa a una trabajadora municipal impedir que un fotógrafo continúe una sesión con una pareja de novios, exigiéndole previamente un permiso para realizar su labor.

Esta vez, la Asociación de Reporteros Gráficos de Chiclayo difundió una boleta de pago por S/ 83.70, monto que la comuna cobra por el denominado “servicio de sesión de fotos”. El cobro figura en el voucher N.° 3214, de fecha 1 de diciembre de 2025, el cual lleva la firma y sello del subgerente de Comercio, Licencias y Control Sanitario, coronel (r) Marco Miranda Revollar.

“El pago de 83 soles que realizan algunos fotógrafos a la MDP no es por ocupar un espacio en la playa, sino por el supuesto ‘servicio de sesión de fotos’, es decir, por desarrollar una actividad intangible. Esto es absolutamente ilegal, ya que no se cobra por un bien tangible ni por un espacio asignado de manera permanente”, cuestionó la asociación.

Sobre el tema, el alcalde de Pimentel, Enrique Navarro, sostuvo que el cobro se aplica únicamente a los fotógrafos que trabajan de forma diaria y permanente en el balneario, de manera similar a los vendedores de artesanías, helados o raspadillas.

“Si hay fotógrafos que laboran de manera permanente en el muelle, deben contar con una autorización para brindar ese servicio, como cualquier comerciante. El pago es de alrededor de 80 soles mensuales”, explicó.

El burgomaestre precisó que cualquier ciudadano puede acudir al balneario y tomarse fotografías sin restricción alguna. “Incluso pueden llevar a su propio fotógrafo. No hay que pagar ningún derecho”, afirmó.

Por su parte, el regidor Enrique Yeckle indicó que solo tiene conocimiento de una ordenanza municipal aprobada durante la gestión del exalcalde Roberto Jacinto Purizaca, la cual establece pagos para fotógrafos que laboran dentro de las instalaciones del muelle.

“Sé que internamente existe un proceso administrativo contra la fiscalizadora que generó esta situación incómoda. La gente siempre ha podido tomarse fotos libremente. Incluso hay visitantes que han tenido que cambiar de destino turístico por este inconveniente”, manifestó.