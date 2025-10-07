Una nueva jornada de violencia se registró en Chiclayo, en la región Lambayeque. En el distrito de José Leonardo Ortiz, el estudiante Juan Daniel Pecsen Malca, de 20 años, fue asaltado mientras viajaba como pasajero en una mototaxi.

Atracos continúan en las calles

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas México y San Martín, cuando un delincuente subió por la parte posterior del vehículo y le arrebató un morral con S/ 3.000, su billetera y un teléfono celular. El sujeto escapó con dirección al parque Mi Perú, en el pueblo joven Urrunaga, sin que los agentes policiales lograran ubicarlo durante el operativo desplegado en la zona.

Horas después, en la esquina de las calles Castañeda y Lincoln, Máximo Dávila Cherres (27) fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de ellos lo amenazó con un cuchillo para obligarlo a entregar sus pertenencias, entre ellas S/ 3.200, tarjetas bancarias y su celular. Los asaltantes huyeron con rumbo desconocido.

En otro punto de la provincia, el mecánico de motos Víctor Grabiel Carhuajulca Yrureta (23) denunció el robo de herramientas valorizadas en S/ 1.800 de su taller, ubicado en el centro poblado San Antonio, distrito de Pomalca.El presunto autor, Pedro Pablo Nervaes Cabanillas (40), fue detenido por agentes policiales tras ser sorprendido in fraganti.

Según fuentes policiales, el hombre se encontraba en estado de ebriedad y presentaba una herida en la cabeza. Fue trasladado a un centro de salud y luego derivado a la comisaría para continuar con las diligencias.