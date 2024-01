La aprobación de una ordenanza para la regulación de los paneles publicitarios evidenció el fuerte desacuerdo entre una parte del concejo y la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza.

La tarde del último miércoles siete regidores comunicaron el inicio de un trámite para requerir la suspensión de la burgomaestre, porque no convocó a sesión de concejo para tratar el referido asunto.

Ayer temprano, a través de una conferencia de prensa, los miembros del concejo, Ricardo Césaro Raffo, Fernando Fernández Gil, Orlando Puell Varas, Ricardo Castillo Díaz, María Quispe Alejandría, Amariles de la Cruz Huerta y Rogerio Custodio Cachay explicaron que el proyecto de ordenanza se encuentra pendiente desde noviembre del año pasado.

Asimismo, detallaron que el texto contaba con 65 artículos y que, tras pasar por las gerencias del municipio, ahora tenía 80 artículos, parte de los cuales suscitarían observaciones por configurar barrera burocrática.

A criterio de los denunciantes, los funcionarios de Cubas complicaron el proyecto de forma innecesaria. También dijeron que el trámite de suspensión seguirá por la vía administrativa, donde la Comisión de Ética del concejo deberá emitir un informe, que luego será votado en sesión.

“Es muy seguro que no se alcancen los votos. La mayoría está con el oficialismo y los regidores de Ética votan a favor de la alcaldesa, si sucede tal escenario, tenemos la posibilidad de apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque hay una vulneración a la Ley Orgánica de Municipalidades y al reglamento del concejo”, sostuvo el regidor Orlando Puell Varas.

En respuesta a las críticas, la alcaldesa Janet Cubas señaló que hay quienes “quieren crear caos y zozobra donde no existe mayor dificultad”. Enfatizó que no ha sido posible convocar a sesión, porque los informes técnicos aún no habían llegado a todas las comisiones. La autoridad enfatizó que la reorganización de comisiones es lo que habría molestado a algunos.

Por la tarde se desarrolló una sesión extraordinaria en la que se tocó el tema del proyecto de ordenanza para los paneles publicitarios y al final se votó por mayoría para que prevalezca la propuesta original y esta pase nuevamente por las áreas técnicas para el pronunciamiento respectivo. Además, Cubas indicó que se desmontarán 45 paneles por tratarse de estructuras que fueron ubicadas de modo irregular.

En medio de estas discusiones se conoció que la presidenta de la Comisión de Asuntos Legales de la MPCH, es decir la regidora Katia Araujo Gonzales, es esposa de Luis Díaz Bravo, exvicegobernador regional y empresario del rubro publicitario.

Araujo declaró a Expresión que se abstendrá de emitir dictámenes acerca de la propuesta para evitar que se concrete un conflicto de interés que sería más perjudicial.