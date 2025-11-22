En la región Lambayeque, los extorsionadores continúan amenazando a la orquesta chiclayana “Las Estrellas de La Cumbia”, exigiéndoles el pago de un cupo para garantizar su seguridad y permitirles seguir presentándose en eventos.

Según fuentes de la agrupación, los delincuentes enviaron nuevamente un mensaje a través del número de WhatsApp 941655661, dirigido tanto al propietario como al manager del grupo, en el que demandan S/20,000 bajo amenaza de atentar contra la vida de los integrantes.

Amenaza explícita

El mensaje incluía un video en el que se muestran 20 dinamitas en una caja, otras dos sueltas con cables similares a los utilizados en minería, y tres balas junto a un cartel con el nombre de la agrupación.

“Este mensaje es para la agrupación ‘Estrellas de la Cumbia’. Ustedes están en tierra de nadie, y los tombos no los van a cuidar 24 horas. Queremos 20 mil soles a cambio de no perjudicarlos. Antes de que pase algo, les damos esta advertencia”, se lee en el escrito.

Los criminales advierten que podrían atacar al grupo al estilo de casos previos como los de “Agua Marina”, donde resultaron heridos o incluso asesinados cantantes y bailarinas. Según indican, pertenecen a la organización criminal “La Nueva Generación”.

Antecedentes y medidas de seguridad

Esta es la cuarta vez que la orquesta recibe amenazas de distintas bandas. En ocasiones anteriores, la Policía de la División de Investigación Criminal (Divincri) detuvo a dos presuntos extorsionadores que intentaban entregar un manuscrito con amenazas. Uno de los detenidos fue enviado al penal de Chiclayo con prisión preventiva.Para protegerse, la agrupación contrata hombres de seguridad durante sus presentaciones y mantiene comunicación constante con las autoridades para minimizar riesgos.