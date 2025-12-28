La Contraloría General ha detectado un perjuicio económico de S/ 318.879 al Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) por irregularidades en dos obras de infraestructura educativa ejecutadas en los distritos de Incahuasi y Pítipo.

Los proyectos correspondían a la instalación de servicios de educación inicial en las instituciones educativas N.° 375 y N.° 376, y fueron ejecutados por la empresa Flogaing Contratistas Generales SAC, con supervisión del Consorcio Villasol.

Irregularidad en proyectos

El hallazgo forma parte del Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 038-2025-2-5343-AC, que evaluó hechos ocurridos entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

El documento señala que el perjuicio se originó tanto por la omisión en la aplicación de penalidades contractuales como por deficiencias en el proceso de recepción de las obras, que fueron dadas por concluidas pese a presentar trabajos inconclusos.

Penalidades no aplicadas en obra de Pítipo

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Gobierno Regional no aplicó penalidades a Flogaing Contratistas, pese a que se incumplió la permanencia mínima del residente de obra exigida por la normativa de contrataciones del Estado.

La entidad regional aprobó el cambio de este profesional antes de que cumpliera los 60 días mínimos requeridos, sin que la justificación presentada se encontrara dentro de las excepciones previstas.

Aunque la situación fue advertida por la supervisión de la obra en la institución educativa N.° 376 de Pítipo, no se adoptaron medidas correctivas, lo que generó un perjuicio económico de S/ 244.246.

Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad administrativa funcional en Elmer Rivas López, quien durante el periodo evaluado se desempeñó como inspector de obra y director de Supervisión y Liquidación del GORE Lambayeque.

El informe también da cuenta de irregularidades en la recepción de la obra de la institución educativa N.° 375 Machaycaj, en el distrito de Incahuasi. Según la auditoría, se aprobó la Memoria Final de Obra y la valorización final con un avance físico del 100 %, pese a que no se habían ejecutado todas las partidas previstas en el expediente técnico.

Entre las observaciones más relevantes figura que el sistema fotovoltaico instalado no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas, aunque fue valorizado y pagado. El pago de equipos que no reunían la capacidad ni la cantidad requerida ocasionó un perjuicio adicional de S/ 74.632, afectando la finalidad pública del proyecto.

Por estos hechos, la Contraloría atribuyó presunta responsabilidad administrativa a los integrantes del Comité de Recepción y Entrega de Obras del GORE Lambayeque, que suscribieron el acta de recepción en setiembre de 2022: José María Sono Cabrera, Óscar Rodolfo Sánchez Ramírez y Estuardo Díaz Alvarado.

La Contraloría pidió a la Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles correspondientes.

Exfuncionario regional con responsabilidad

La Contraloría también señaló que Leonidas Fermín Pinella Olar, quien se desempeñó como director de Supervisión y Liquidación del GORE, tenía a su cargo la supervisión y gestión de la correcta ejecución del contrato. No obstante, no se adoptaron las acciones necesarias para aplicar la penalidad correspondiente y se le atribuyó responsabilidad civil.