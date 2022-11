Una madre de familia diagnosticada con “muerte fetal” recibió un trato inhumano por parte del personal de salud que labora en el Hospital Regional de Lambayeque y el Hospital Las Mercedes.

La agraviada Carla Sánchez Orriaga narró los momentos terribles que debió soportar en ambos nosocomios, donde no recibió la atención oportuna, y por ello tuvo que acudir a una clínica privada para salvaguardar su vida.

Acompañada de su esposo, Luis Díaz Pacheco, la mujer indicó que al realizarse una ecografía descubrió que lamentablemente su bebé se encontraba sin vida. Es así que deciden acudir a Las Mercedes donde empezó su vía crucis que demoró casi tres días.

Allí le informaron que debía recibir sangre, pues se encontraba baja de hemoglobina; caso contrario no podía ser intervenida. Entonces, al no contar con banco de sangre disponible, solicitaron una referencia al hospital Las Mercedes, siendo trasladados en ambulancia.

Allí fue atendida por un médico residente de nombre David, quien demostró poca empatía pese a ser un profesional de la salud. De manera insensible, le replicó que su caso es un “aborto incompleto”. Y, aunque le explicó que ya ha sido cesareada dos veces, practicarse un legrado resulta riesgoso en Las Mercedes porque no cuenta con sangre disponible

“El médico se rió y me dijo que solo Las Mercedes hacía eso, yo que me voy a preocupar en ponerte sangre, yo te hago el legrado y si te viene la hemorragia te extirpo el útero, porque no sirve para otra cosa que para tener hijos y tú ya tienes dos hijos y ya debes estar contenta”, narró.

Asimismo, el galeno le practicó una ecografía sin tener la delicadeza de responder las preguntas de la agraviada. Luego, se hizo presente el médico a cargo, César Vásquez Chozo, quien llamó a la residente de Las Mercedes que trajo a la paciente para decirle que rechazaban la referencia.

“En mi delante llamó por teléfono al doctor Chanduví de Las Mercedes y le dijo: aquí no me la vas a mandar, que no me iba a atender porque no hay camas disponibles, que el Hospital Regional solo cuenta con 12 camas de hospitalización que ya están ocupadas con casos verdaderamente graves”, dijo.

Precisó que su esposo le replicó al médico que ella podría morir, pero él le refutó que no tiene sangrado y que podría aguantar hasta un mes con el feto muerto en su vientre.

“Yo la solución que les estoy dando como buena gente, es que se regresen a Las Mercedes, le hagan su legrado y si necesitan sangre, el Regional les puede donar. Entonces, mi esposo le dijo que llamará a un fiscal y le dijo llámalo para explicarle y me das su nombre, de repente es un amiguito”, señaló.

Incluso, bromearon diciendo “que se pase a Las Mercedes, como no quieren que se muera allá, la traen para que se muera acá”. En ese momento, todos los pacientes protestaron y pidieron grabar al médico por responder así a la mujer sabiendo que tiene a su bebé muerto.