Un grupo de trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque denunció ante la Gerencia Regional de Control presuntos actos de hostigamiento laboral y la violación de la normativa en la designación de funcionarios.

Denuncia contra irregularidades

Imposición de funcionaria y rotación de personal. Según los documentos presentados y a los que accedió Correo, la situación habría comenzado cuando la gerencia impuso a la abogada Mónica Cruz Córdova como jefa del Área de Saneamiento de la Propiedad Agraria.

Los denunciantes señalan que Cruz Córdova habría rotado a varios trabajadores para facilitar la colocación de personal de su confianza, pese a que estas personas no cumplen con el perfil profesional exigido por el Decreto Supremo N° 014-2022 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Posibles vulneraciones a la Ley de la Función Pública. De acuerdo con los reportes, estas acciones podrían constituir una infracción a la ética de la función pública, específicamente a los artículos sobre principios éticos y normas de conducta, que exigen transparencia, idoneidad y respeto a los derechos de los trabajadores.

Los empleados piden que se investigue esta situación para garantizar la legalidad y transparencia en la gestión de la Gerencia de Agricultura.