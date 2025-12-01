La empresa Construcción y Administración S.A. (CASA) denunció que un grupo de sujetos armados irrumpió en la obra de la nueva vía de Evitamiento para exigir el pago de cupos en la región Lambayeque.

Denuncian amenazas

Según revelaron los representantes de la empresa a cargo del Tramo Norte de la Autopista El Sol, los bandidos amenazaron con no permitir la continuidad del proyecto, si no accedían a sus reclamos.

Los hechos ocurrieron cuando el personal se encontraba supervisando los avances del proyecto vial, siendo interceptados por un vehículo, del cual descendieron varios sujetos con el rostro cubierto por prendas de vestir.

Uno de ellos dejó relucir un arma de fuego, mientras que los otros exigieron la paralización inmediata de la obra. Al no ser escuchados, agredieron al personal de la maquinaria y comunicaron que solo podrán continuar con los trabajos si les entregan la suma de 100,000 soles.

Estos individuos afirmaron pertenecer a un supuesto sindicado de construcción civil. Es por ello que, en todo momento, reclamaron hablar con el responsable de la obra para “negociar” su ingreso con puestos de trabajo o el pago exigido.

Sin ser vistos por los facinerosos, algunos obreros llamaron rápidamente a la Policía. Minutos después, cuando escucharon la sirena del patrullero, los supuestos sindicalistas huyeron en el vehículo en que llegaron, logrando escapar.

Incluso, los trabajadores señalaron que no es la primera vez que individuos desconocidos intentan paralizar la obra con amenazas y exigencias ilegales, por lo que pidieron mayor patrullaje de la Policía.

El escuadrón especializado en la lucha contra la extorsión en obras ya inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Los obreros manifestaron temor ante posibles represalias, por lo que solicitaron acciones de inteligencia para identificar a los responsables.