La gerenta regional de Salud de Lambayeque, Jessica Elizabeth Antón De La Cruz, acudió a la Divincri denunciar que vienen siendo víctima de amenazas y acoso laboral. Al salir de la sede policial, donde estuvo por cerca de dos horas, evitó brindar declaraciones sobre el hecho que viene pasando.

No obstante, fuentes de la Policía dieron a conocer que la gerente de Salud indicó que desde que empezó a realizar fiscalización en su sector empezó a recibir mensajes intimidatorios en su teléfono celular personal.

Aún no se sabe de quién o de quiénes provienen esos escritos en su equipo móvil, cuyos individuos tratarían de obligarla a salir de la gerencia Regional de Salud.

Cabe indicar que la funcionaria desde que asumió el cargo realiza visitas inopinadas en los hospitales y centros médicos del Ministerio de Salud, para determinar que la atención sea la correcta.

Incluso en enero de este año se hizo pasar como paciente en el centro de salud de Toribia Castro y José Olaya, donde supuestamente se debe atender las 24 horas. Pero grande fue su sorpresa, cuando el personal médico primero le preguntaron si era una emergencia o no.

“Desde la puerta me preguntaron si era una emergencia o una urgencia. Pensaron que era una paciente y no me dejaron entrar, estaban cerrados. Ahora vemos que los propios pacientes se tienen que evaluar dese la puerta, en lugar de hacerlos pasar y el especialista evalúe si es emergencia o urgencia. Su sindicato no van a coaccionarme para obligarme que su jefa se quede”, dijo en su momento.

Hace unos días la funcionaria presentó su renuncia irrevocable aduciendo “temas personales”, sin embargo, luego reconsideró su decisión y continuó en el cargo.